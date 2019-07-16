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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş adamlarıyla bir araya geldi

Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmaları kapsamında sağlık sektörü temsilcileri ve alışveriş merkezi işletmecileriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,”81 Vali illerinde bütün atanmış, seçilmiş ve bulundukları şehre hizmet edenler; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve bütün iş yerleri hep birlikte çok büyük bir çevresel hareket başlatmış olduk.

16 Temmuz 2019 Salı 13:19
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş adamlarıyla bir araya geldi

Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmaları kapsamında sağlık sektörü temsilcileri ve alışveriş merkezi işletmecileriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,”81 Vali illerinde bütün atanmış, seçilmiş ve bulundukları şehre hizmet edenler; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve bütün iş yerleri hep birlikte çok büyük bir çevresel hareket başlatmış olduk. Kamuda 12 bin 700 binamızda bu işi başardık" dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmalar” Toplantısı’nda sağlık sektörü temsilcileri ve alışveriş merkezi işletmecileriyle bir araya geldi. Toplantıya Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Çevre Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık sektörü temsilcileri ve alışveriş merkezi işletmecileri ve basın mensupları katıldı.


Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Geçen hafta otel işletmelerimizle ve 6 marina işletmecimizle bir araya geldik. Bugün sizlerle birlikteyiz. 57 Kamu hastanemiz, 166 özel hastanemiz, 239 Üniversite hastanelerimiz, aynı zamanda 110 alışveriş merkezimiz var onlar da bugün bizlerle beraber. 2017’nin Ekim ayı itibariyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve 81 ildeki il müdürlüklerimiz de bu işin yürütücüleri. 81 Vali illerinde bütün atanmış, seçilmiş ve bulundukları şehre hizmet edenler; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve bütün iş yerleri hep birlikte çok büyük bir çevresel hareket başlatmış olduk” diye konuştu.


“Başka bir gezegenimiz yok”


“Biz İstanbul’da şubat ayı itibariyle ilk olarak Valiliğimizde Sıfır Atığa geçtik. Aynı zamanda valilik bünyesinde Vali Yardımcımız Günay Bey’in başkanlığında, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğümüzün tespit etmiş olduğu arkadaşlarımızla bir komisyon kurduk. Kamu olarak bir eylem planı gerçekleştireceksek önce kendi nefsimizde gerçekleştirelim istedik. Alışveriş merkezlerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, organize sanayilerde, küçük işletmelerden büyük işletmelere varıncaya kadar bu çevre hareketini, bu çevre duyarlılığını buralarda da yapalım dediğimiz zaman dilimizden dökülen cümlelerin dilimizde tesiri ve bu tesirin eyleme geçmesi bir karşılık bulsun. Kamuda 12 bin 700 binamızda bu işi başardık. Bizim başka bir gezegenimiz yok. Başka Türkiye’miz, başka İstanbul’umuz yok. Dolayısıyla çevrenin üzerimizdeki hakkını Sıfır Atık eylem planıyla harekete geçirdiğimiz zaman doğru yönetmiş oluruz. Bunu sizlerle beraber başarmak istiyoruz ve başarabileceğimize de Allah’ın izniyle inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:19
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