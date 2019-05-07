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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB Başkanlık binasına geldi

23 Haziran’da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi.

07 Mayıs 2019 Salı 18:40
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB Başkanlık binasına geldi

23 Haziran’da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi.


Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 23 Haziran’da yenilenecek seçime kadar İBB Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Vali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi. Yerlikaya basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:40
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