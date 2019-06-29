İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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