İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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