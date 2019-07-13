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İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın t

İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:06
İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın t

İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir”denildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:06
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