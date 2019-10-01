İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi boşaltılıyor İstanbul Valiliği, Çapa Diş Hekimliği Fakültesinde binaların genel olarak kullanılan betonda deniz kumu tespit edilmesi nedeniyle boşaltılma kararı alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

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