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İstanbul Valiliği’nden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, kentte sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
İstanbul Valiliği’nden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, kentte sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine, 2 bin 630 Suriyelinin Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.



İstanbul Valiliği, kentte sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamayla 12-31 Temmuzarasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, “Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.



Açıklamanın devamında ise, “12-31 Temmuz döneminde 7 bin 743 iş yeri ziyaret edilerek, işverenlerimiz ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Bu rehberlik hizmetlerimiz 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecektir.İlimizdeki iş yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bu güne kadar 5 bin 866 iş yerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bin 533 iş yeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göçle mücadelede şikayet, soru, görüş ve önerileriniz için İçişleri Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157 telefon hattı 7/24 hizmetinizdedir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
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