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İstanbul Valiliğinden "düzensiz göçle mücadele" açıklaması

Açıklamadan: - "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığının talimatıyla belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
İstanbul Valiliğinden "düzensiz göçle mücadele" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyelimisafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girendüzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyrukluyabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir.İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır.Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illerekayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir.Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatıdoğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir."

Açıklamada, kentte yasal kalış hakkı bulunan yabancıların, yaşanabilecek mağduriyetlerinönlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümlerigereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya geçici koruma kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları önemle rica edildi.

İstanbul'da, otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, "yol izin belgesi" kontrollerinin sürekli yapılacağı, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındakiSuriyeli misafirlerin kayıtlı olduğu illere geri gönderileceği aktarılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmalarının yukarıda belirtilenesaslar doğrultusunda kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
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