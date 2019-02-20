İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliği merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.