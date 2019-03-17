İstanbul Valiliğinden "define faciası" açıklaması İstanbul Valiliği, Silivri’de tarihi eser bulmak için kiraladıkları evin bahçesini kazan 5 kişiden 2’sinin karbondioksit gazından zehirlendiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği, Silivri’de tarihi eser bulmak için kiraladıkları evin bahçesini kazan 5 kişiden 2’sinin karbondioksit gazından zehirlendiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak’ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şüpheli şahıs 12.03.2019 günü kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

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