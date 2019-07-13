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İstanbul Valiliğinden, Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama

Aydos Ormanında geçtiğimiz günlerde çıkan yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:23
İstanbul Valiliğinden, Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama

Aydos Ormanında geçtiğimiz günlerde çıkan yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada “2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir” denildi.


Açıklamada, “Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, belediye ve orman itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiştir. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınmış ve büyümeden söndürülmüştür. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği’ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:23
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