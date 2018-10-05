0553 313 94 23

Soylu talimat vermişti! İstanbul Valiliği'nden Akşener açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." demişti. Talimatın ardından, Meral Akşener'e dair açıklama geldi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:52
Soylu talimat vermişti! İstanbul Valiliği'nden Akşener açıklaması

AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" denildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:52
  1. Süleyman Soylu
  2. İstanbul Valiliği
  3. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastanelerde mahremiyet ihlali
    1. Hastanelerde mahremiyet ihlali
    2. AK Parti 'Bursa' adaylığı için sürpriz..
    3. Trabzonspor'a bir kötü haber daha!
    4. Donald Trump'ın ayakkabısına bakın ne..
    5. Rıdvan Dilmen: Phillip Cocu'ya bir..
    6. Samsun'da yanlış eve silahlı saldırı..
    7. Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te kalleş..
    8. Çelikte Amerika'nın boşluğunu Avrupa..
    9. Kadıköy'de Galatasaray forması.....
    10. Bakan resmen açıkladı: Abone sayısı..
    11. Instagram güncellendi! İşte yeni gelen..
    12. Buradan çıktı! Dikkat çeken PKK..
    13. Bakan Süleyman Soylu'dan İstanbul..
    14. Müjdeli haber geldi! Ekmeğe zam iptal..
    15. İşte Cumhurbaşkanlığı'na katılan yeni..
    16. 17. MÜSİAD EXPO önce yabancılara..
    17. ABD'nin oyalama çabasından sonra.....
    18. Ajan Brunson ve avukatı 6 saat görüştü
    19. e-Devlet'te bir hizmet daha
    20. İş bilmez inşaatçılar elenecek
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı