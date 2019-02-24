İstanbul Valiliği: "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik."
IHAAW180744-GEN/24-02-2019- İstanbul Valiliği: "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik.24 Şubat 2019 Pazar 18:18
IHAAW180744-GEN/24-02-2019- İstanbul Valiliği: "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik."24.02.2019 18:07:44TSINNNN
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