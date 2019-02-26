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İstanbul Valiliği "Aranan teröristler listesinde yer alan 7 DHKP/C’li yakalandı"

İstanbul Valiliği, DHKP/C terör örgütüne yönelik İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan ve "İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler" listesinde yer alan 7 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

26 Şubat 2019 Salı 11:54
İstanbul Valiliği "Aranan teröristler listesinde yer alan 7 DHKP/C’li yakalandı"

İstanbul Valiliği, DHKP/C terör örgütüne yönelik İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan ve "İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler" listesinde yer alan 7 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.


İstanbul Valiliği’nde yapılan açıklamada, "DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezinin Şişli ilçesindeki binasına gerçekleştirilen operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan;


İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter), ’Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek’ suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu), İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek, ’Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek’ suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu), ’Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak’,’Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek’ suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu), operasyon sırasında binada bulunan (B. V.) ve (S. G.) adlı şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda bol miktarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:54
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