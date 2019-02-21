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İstanbul Valiliği "Afet riski olan alanlar için 90 günlük süreç başladı"

İstanbul Valiliği afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacağını ve bu belgenin 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacağını açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
İstanbul Valiliği "Afet riski olan alanlar için 90 günlük süreç başladı"

İstanbul Valiliği afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacağını ve bu belgenin 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacağını açıkladı.


İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kentsel Dönüşüm Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlattığı hatırlatılarak, "Buna göre bütün yurtta il ve ilçe bazında “Afet Riski” en yüksek alanlar tespit edilerek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak. İstanbul Valiliği olarak genelgede belirtilen ilke ve esaslar ile 90 günlük sürecin başladığı 20 Şubat 2019 tarihli yazımızla Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirilmiştir" denildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizce “Afet Riski” en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin hazırlanması çalışmalarına hemen başlanacak, Kaymakamlıklarımız da bu çalışmaları koordine ederek, destek olacaklar. İlimizde “Afet Riski” en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbulumuzda kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz"

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
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