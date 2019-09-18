0553 313 94 23

İstanbul Valiliği açıkladı:315 kaçak yapı yıkılacak

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017 yılından sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:09
İstanbul Valiliği açıkladı:315 kaçak yapı yıkılacak

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

Valilik tarafından açıklama geldi

"Ormanlarımız; milletimizin en kıymetli varlığı, doğadaki bütün canlılarla ortak yaşam alanımız, yarınlara bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Tek bir ağaçtan başlayarak, bütün ormanlarımızı korumak, yaşatmak, orman varlığımızı daha da artırmak, en önemli milli ve insani görevlerimiz arasında bulunmaktadır. İstanbul'umuzun sahip olduğu orman varlığının korunması, muhtemel yangın, kaçak yapılaşma, vb. olumsuz etkilerden arındırılması için, ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları, basın, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 2019 yılı başından günümüze kadar valiliğimizin koordinasyonunda 14 İlçe Kaymakamlığı, 14 Belediye Başkanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalarda önemli mesafeler alınmıştır.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yerinde yapılan çalışmalar ve bunu destekleyen uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31.12.2017 tarihinden sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edilmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilen muhtelif cinsteki kaçak yapılarla ilgili olarak, yetkili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce gerçeğe aykırı beyanlarla alındığı tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İl Müdürlüğüne yapılan yetki devri kapsamında gerçeğe aykırı beyanla alınmış olduğu tespit edilen 103 adet yapı kayıt belgesi iptal edilerek, yapıların bulunduğu yer belediyeleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur.

Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır. Tespit edilen kaçak yapılar, bulunduğu yer belediye başkanlıkları tarafından 18.09.2019 tarihinde 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yıkılarak, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlimizde başlatılan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalar, yargı yolu açık olmak üzere yapılmaktadır. Orman alanlarında başlatılan bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de kararlılıkla devam edecektir. 'Ormanlar Hepimizin' anlayışıyla yapılan bu çalışmalarda; ilçe belediye başkanlarımıza ve personeline, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, güvenlik güçlerimiz ve katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:09
  1. İstanbul Valiliği
  2. kaçak yapılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    1. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    2. Pençe-3 Operasyonu'nda yen gelişme!..
    3. Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
    4. İstanbul Valiliği açıkladı:315 tanesi..
    5. AK Parti'den istifa eden isme zor..
    6. KYK burs kredi borçları siliniyor mu?
    7. Korkutan açıklama: 36 saat içinde 80..
    8. Teknofest, milli teknoloji hamlesinin..
    9. Kuveyt Türk’ten konut ve araç..
    10. Aksaray'da seyir halindeki araç alev..
    11. Belediye personel alım başvurusu İŞKUR..
    12. Mahkemeden emsal karar! Eşinin saçını..
    13. TUS sonuçları açıklandı
    14. Yıldız Holding’ten satış açıklaması
    15. TMSF, MİLSOFT’u SSTEK’a sattı
    16. Saadet'ten af açıklaması! 'Erdoğan..
    17. ‘Hangi Gümüşsuyu’ ile yeniden ‘zirve’..
    18. Lüks oteller için A’dan Z’ye yarış
    19. Fransa'dan sürpriz Suudi Arabistan..
    20. Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı!..
    21. Piyasa canlanacak konut satışları..
    22. Üroloji hangi hastalara bakar?..
    23. Temel Karamollaoğlu’ndan Selahattin..
    24. EmlakBank Altın Katılma Hesabı’nı..
    25. Bakanlık özel ekip kurdu kot oyununu..
    26. Kahvaltılık sirkeli domates turşusu..
    27. Eminevim’e istihdam ve ekonomiye katkı..
    28. Bakan açıkladı! 'Yol haritamızı..
    29. Eğitimi engellemenin mazereti yoktur
    30. Yeni partiye katılacak bir isim daha..
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü