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Korona Virüs İstanbul uyarısı! Vaka sayısı da ağır hasta sayısı da artıyor
Korona Virüs

İstanbul uyarısı! Vaka sayısı da ağır hasta sayısı da artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda hem vaka sayısı hem de ağır hasta sayısı artan İstanbul için “Oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz" uyarısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:11:00 -
İstanbul uyarısı! Vaka sayısı da ağır hasta sayısı da artıyor

Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve nisan ayına göre alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katına çıktı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum.” Koca, İstanbul'da geçen haftaya göre vaka sayısının da yüzde 32 oranında arttığını söyledi.

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