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İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda zanlılarda 6'sı gözaltına alındı.

24 Nisan 2018 Salı 10:49
İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı. 

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:49
  1. İstanbul
  2. İstanbul Üniversitesi
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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