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"İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri"

Anadolu Ajansı yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü- Anadolu Ajansı adına ödülü İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan aldı 

16 Nisan 2019 Salı 23:41
"İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri"

İSTANBUL (AA) - "İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen programın ödül töreni, Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Müzik Kulübünün verdiği konserle başlayan tören, Öğrenci Konseyi Başkanı Hasan Tarık Yumuşak'ın selamlama konuşmasıyla devam etti.

Gecede en iyi haber ajansı ödülüne layık görülen Anadolu Ajansı adına ödülü alan İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İstanbul Üniversitesi gibi bir bilim yuvası tarafından takdir edilmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kendisi için doktora öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından Anadolu Ajansına verilen ödülü almanın çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Altınalan, Anadolu Ajansını takdir eden herkese çok teşekkür ettiğini kaydetti.

Gecede yılın yazarı ödülüne layık görülen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise Türk toplumu olarak disiplin, tolerans ve öz güven eksikliği olduğunu ifade ederek "Eğer bunları kazanamazsak medeniyet yarışında geri kalacağız." dedi.

Gecede ödül alan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu belediye başkanlığı seçimini kazanarak halktan ödül aldıklarını belirterek İstanbul Üniversitesinden aldığı bu ödülün de kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Törende yılın haber sitesi ödülüne trthaber.com internet sitesi, en iyi haber programı ödülü TRT Haber’de yayınlanan Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı programı layık görüldü.

Gecede ödül alan sanatçılar Mustafa Ceceli, Sinan Özen, Mustafa Kekilli ve Yıldız Tilbe gibi sanatçılar sevilen eserlerini katılımcılar için seslendirdi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:41
  1. Anadolu Ajansı
  2. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
  3. İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan
  4. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri

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