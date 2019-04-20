İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya deneyim atölyesi kuruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na (MYO) Mimaki Eurasia'nın 2 baskı makinesi hibe etmesiyle "deneyim atölyesi" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki iş birliği, Basım Yayın Teknolojileri ve Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin geleceğin baskı teknolojisi olan inkjet baskı teknolojisini yakından tanımalarına ve deneyimlemelerine, Seramik Cam ve Çinicilik, Ayakkabı Tasarım ve Üretim ve Deri Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin ufuklarını geliştirmelerine yardımcı olacak.

Büyükçekmece Kampüsü içinde kurulan "deneyim atölyesi"nde biri baskes, diğeri UV olmak üzere 2 dijital baskı makinesi bulunuyor. Her iki makine ile çok sayıda farklı baskı işinin inkjet teknolojisi kullanılıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni eğitim öğretim yılı açılış konuşmasında altında çizdiği "2019 üniversitelerimiz için dijital dönüşüm yılı olacaktır." ifadesine atıfta bulunarak, bu hedefe ulaşabilmek için projenin şekillendirildiğini anlattı.

Dijital dönüşümü getirecek teknolojik gelişimin dokunmadan, yaşamadan sadece sınıflarda ders anlatarak ve dinleyerek başarılamayacağını belirten Köse, öğrencilere, "Eğer kendinizi beş yıl sonrasına hazırlıyorsanız dijitale olan ilginizi artırmanızı tavsiye ederim. Geleceğin baskı teknolojisi budur." şeklinde seslendi.

Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse de öğrencilerin hayatın her alanına uzanan teknolojiyi tecrübe etmelerinin teknolojiyi doğru kullanmalarının tek yolu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"2 makine yerleştirerek bu kampüs içinde bir deneyim atölyesi açmak istedik. Gerçek anlamda bir deneyimleme atölyesi olacak. Öğrencilerimiz kendi tasarımlarını bu atölyede gerçeğe dönüştürerek doğru bir tasarım yapıp yapamadıklarını deneyimleyecek. Yaptığınız tasarım büyük ihtimalle makineden mükemmel bir şekilde çıkmayacak. Çünkü makine başka bir dile konuşuyor. Bu deneyimlemelerle baskıda en mükemmel sonuca ulaşacak fikir ve tasarımlar üretmeyi ancak böylelikle öğrenebilirsiniz."

