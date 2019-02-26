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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Ambalaj ve Basım Mühendisliği çalışmaları

Türkiye’nin son yıllarda hızla büyüme kaydeden ambalaj ve basım sektörünün nitelikli personel açığına yanıt vermek üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü harekete geçti.

26 Şubat 2019 Salı 11:20
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Ambalaj ve Basım Mühendisliği çalışmaları

Türkiye’nin son yıllarda hızla büyüme kaydeden ambalaj ve basım sektörünün nitelikli personel açığına yanıt vermek üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü harekete geçti. İhracat girdisinde de her geçen yıl yükseliş sergileyen ambalaj ve basım sektörüne katma değer sağlamak için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ‘Ambalaj ve Basım Teknolojileri’ Yüksek lisans programını Lisansüstü Enstitüsü Kurulundan oy birliği ile geçerek senatoya gönderildi.


Ambalaj ve Basım Mühendisliği lisans programı için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü ve Akademik Yönetim Kadrosu önderliğinde büyük bir adım atıldı. Türkiye’nin hızla büyüyen sektörleri arasında yer alan ambalaj ve basım sanayine yönelik nitelikli insan kaynağı sağlamak adına araştırmalar başlatan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, sektörün önde gelen firmalarından Ambalaj Dizayn fabrikasında incelemelerde bulundu.



Türkiye’de de Ambalaj ve Basım Mühendisliği’nin gelişmesi


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Rektör Yardımcıları ile akademik yönetim kadrosu, yapılan ziyarette, Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Çiftçioğlu’ndan sektöre ilişkin değerlendirmelerini ve beklentilerini dinlediler. Dr. Metin Çiftçioğlu, “Yurt dışındaki üniversitelerde basım yayın teknolojileri ve ambalaj bölümüne yönelik mühendislik programları bulunuyor. Ülkemizde ise, matbaa eğitimi lise düzeyinde veriliyor. Lisede matbaa alanında eğitim alan gençlerin yine bu alanda eğitimlerine devam etmeleri ancak yurt dışındaki üniversitelerle sağlanabiliyor. Ambalaj ve Basım Mühendisliği gelişmiş ülkelerde ilgi gören ve sektörü itibariyle aranan bir mühendislik dalıdır. Aynı zamanda ambalaj sektörü tüm dünyada hızla popülerlik kazanıyor ve ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Ülkemiz de bu alanda oldukça önemli bir yol kat etti. Ancak bir noktada nitelikli insan kaynağı bulamadığımız için yabancı rakiplerimize kıyasla hareket kabiliyetimiz daha kısıtlı kalıyor. Bu noktada ülkemizde de açılacak bir Ambalaj ve Basım Mühendisliği bölümü büyük önem arz ediyor. İstanbul Üniversitesi’ ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın buradaki öncülüğü Türkiye’de de Ambalaj ve Basım Mühendisliği’nin gelişmesi ve sektörümüzün ilerlemesi anlamında heyecan verici” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:20
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