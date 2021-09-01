İstanbul Üniversitesi AUZEF ücretleri 2021 İÜ ikinci öğretim ücretleri ne kadar? 2021 İstanbul Üniversitesi katkı payı ücretleri

İstanbul Üniversitesi kayıtları hem elektronik ortamda hem de şahsen kabul etmekte. E-Devletten Kayıt İşlemleri: 2021 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleşen adaylardan e-devlet üzerinden kayıt yapacaklar, 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik kayıtlarını (E-Kayıt) yapabileceklerdir.

İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri 2021

İstanbul Üniversitesi elektronik kayıt yapan öğrencilerden kayıt tarihleri içerisinde herhangi bir belge talep edilmeyecektir. E-devlet üzerinden kayıt yapamayan adaylar, kesin kayıtlarını 6-10 Eylül 2021 (Saat:17.00) tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden hesap oluşturmak suretiyle kesintisiz bir şekilde yapabileceklerdir.

İstanbul Üniversitesi Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri 2021

İstanbul Üniversitesi'ne birinci öğretim ve açık öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz katkı payı ücreti ödemeyecektir. Ancak bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına da kayıt yaptıran öğrenciler (1.öğretim ve açık öğretim v.b.) ikinci yükseköğretim programına katkı payını kendileri ödeyecektir.

İkinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz öğrenim ücretini kendileri ödeyecektir.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz materyal ücreti ödeyecektir. Katkı payı/öğrenim ücreti işlemleri için gerekli olan referans numarasını AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemine girerek öğrenebilirsiniz.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini 4-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyon Sisteminden almış olduğunuz “Referans Numarası” ile Halk Bankası şubelerinden ve ATM’lerinden yapabilirsiniz.

2021 YKS ile Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yerleştirilen öğrencilerin, aşağıda belirtilen tarihlerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına girmeleri zorunludur. Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2021. Zorunlu/Kredili Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 21 Eylül 2021 Salı (Saat: 12.00) Tüm Fakülte/Meslek Yüksekokulu zorunlu kredili sınavları (Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2) belirtilen tarihte online olarak yapılacaktır.