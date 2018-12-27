AUZEF sonuçları açık ve uzaktan eğitim fakültesi sınav sonuçları son dakika sorgula

AUZEF olarak bilinen İstanbul Üniversitesi’nde uzaktan eğitim gören öğrencilerinin girdiği Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? Merak konusu oldu. AUZEF sınav sonuçları son dakika gelişmesine göre İstanbul Üniversitesi tarafından erişime açıldı. AUZEF sınav sonuç sorgulama sayfasına ulaşarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:45
AUZEF sonuçları açık ve uzaktan eğitim fakültesi sınav sonuçları son dakika sorgula

AUZEF olarak bilinen İstanbul Üniversitesi’nde uzaktan eğitim gören öğrencilerinin girdiği Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? Merak konusu oldu. AUZEF sınav sonuçları son dakika gelişmesine göre İstanbul Üniversitesi tarafından erişime açıldı. AUZEF sınav sonuç sorgulama sayfasına ulaşarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

AUZEF, istanbul üniversitesi AUZEFAUZEF sınav sonuçları 2018. İstanbul Üniversitesi’nde eğitimlerini uzaktan olarak sürdüren öğrencilerin büyük bir merakla bekledikleri AUZEF sınav sonuçları internet üzerinden yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri (AUZEF) sınav sonuçlarını merak ederken haberimizde yer alan link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz. AUZEF öğrencileri ”Sınav Sonuçları” sayfasını sinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yaparak görebiliyorlar. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir.

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