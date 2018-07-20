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İstanbul üniversitesi taban puanları 2018 | İstanbul üniversitesi 2 yıllık taban puanları,

İstanbul Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

20 Temmuz 2018 Cuma 16:01
İstanbul üniversitesi taban puanları 2018 | İstanbul üniversitesi 2 yıllık taban puanları,

İstanbul Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018, İstanbul üniversitesi 2 yıllık taban puanları

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:01
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