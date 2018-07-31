İstanbul Marmara Boğaziçi Yıldız Teknik İstanbul Teknik üniversitesi taban puanları 2018

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 ile başarı sıralamasını sizlerin bilgisine sunuyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN PUANLARI





MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN PUANLARI





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN PUANLARI





YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN PUANLARI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN PUANLARI