İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim’de İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) gerçekleştirilecek.

İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) gerçekleştirilecek.

İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul PetZoo Türkiye 7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı dahilinde Istanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarla uluslararası boyutta gerçekleşecek olan yarışmada ziyaretçiler kedi ırklarını görme imkanı bulacak. Mutlu Kediler Derneği (MuKeDer), Kedi Federasyonu (TCCF), Kedi Meraklıları Derneği (CFA)tarafından gerçekleştirilen yarışmada Ankara ve Van Kedisi ırkları başta olmak üzere sayısız kedi ırkı görücüye çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.