İstanbul Ülkü Ocakları "Fetih Şöleni" düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ülkü Ocakları, İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla "Fetih Şöleni" düzenledi.

Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen şölen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Edilen duanın ardından katılımcılar, birlikte oruç açtı.

Şölende, Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan İstanbul'un fethiyle ilgili kısa film izlendikten sonra mehter takımı sahne aldı.

Burada konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, İstanbul'un dünyanın incisi olduğunu dile getirdi. Ateş, "İstanbul, Türk ülküsü, Kızılelma'dır. İstanbul, 566 yıl önce bugüne kadar parçalar halinde bulunan Türk medeniyet tasavvurunun bütün birikimiyle tamama erdiği yerdir. İstanbul tarihtir, medeniyettir, fetihtir, kardeşliktir. Mazlumların kulağı İstanbul'a kesilmiştir, masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır." dedi.

Birlik ve beraberlik çizgisinden ayrılmayacaklarını vurgulayan Ateş, İstanbul'un Türkiye demek olduğunu söyledi.

Sinan Ateş, "İstanbul bekadır. Bekamızı can pahasına muhafaza edeceğiz. Birlik ve beraberlik çizgisinden ayrılmayacağız. 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde kendinizin, İstanbul'un ve hatta hatta ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır. Türk gençliğinin en doğru kararı vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Programa Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, farklı il ve ilçelerin ülkü ocak başkanları ve davetliler katıldı.