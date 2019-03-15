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İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi’nin tanıtımı yapıldı

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisinin tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayıMevlüt Uysal’ın katılımıyla yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 11:36
İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi’nin tanıtımı yapıldı

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisinin tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayıMevlüt Uysal’ın katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Uysal, "Zengin tarihi mirasımızı daha geniş kitleye ulaştırmış ve geleceğe taşımış olduk’’ dedi.


Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethi için mücadele eden sahabeler, şehitler, gaziler başta olmak üzere Osmanlı dönemine ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için başlattığı envanter çalışmalarını tamamladı.


4 yıl süren çalışmaların sonucunda İstanbul genelinde çok sayıda tarihi türbe, hazire ve kabir yeri gün yüzüne çıkarıldı. En çok eserin bulunduğu Fatih, Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu’ndaki eserler, özel cilt halinde kitaplaştırıldı.


Programda konuşan Uysal, "Tanıtımını yaptığımız bu eser, Fatih, Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerini kapsamaktadır. Bu ilçelerde bulunan toplam bin 248 yerle ilgili bilgiler içermektedir. Çalışmalarımızı İstanbul Şehir Araştırmaları Merkeziyle yürüttük. Bu değerli eser ortaya çıktı. Diğer 25 ilçede 425 eseri içeren serinin son kitabı ise yıl sonuna kadar hazırlanmış olacak. Böylece eserlerimiz 5 cilt olarak tamamlanmış olacak. Bu çalışmayı bir kaynak eser olarak, bir başvuru ve referans kitabı olma özelliği taşımaktadır. Araştırmacılar, tarihçiler ve şehir planlamacıları için kılavuz niteliğindedir. En önemlisi de bu envanterle,türbe, hazire ve kabir yerleri de tescil edilerek kaybolmasının önüne geçilmiş, korunma ve ihyası mümkün hale gelmiştir. Zengin tarihi mirasımızı daha geniş kitleye ulaştırmış ve geleceğe taşımış olduk" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Başkan adayı Uysal ve davetliler, envanter serisine ait fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:36
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