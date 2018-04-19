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İstanbul trafiğini rahatlatacak!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu ve Avrupa tarafındaki devamı olan Kuzey Marmara Otoyolu projesinin ilk etabı 29 Ekim'de açılacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:49
İstanbul trafiğini rahatlatacak!

Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu ve Avrupa tarafında devamı niteliğindeki projede ilk etap 29 Ekim'de açılacak.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

İstanbul'un trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi tüm hızıyla devam ediyor. TEM ve D-100 bağlantılı yollarında trafiği rahatlatacak proje sayesinde yüksek tonajlı büyük araçlar şehir içi trafiğinden çekilecek.

Proje, Marmara Bölgesi'ni Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak. Edirne-Kınalı-İstanbul- Ankara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu birleştiren projede anayol, bağlantı yolları ve kavşak kollarıyla beraber 428 kilometrelik yol inşaatı yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun üçüncü havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısmı biterken, havalimanının açılması ile bu yolların kullanılması bekleniyor.

Üçüncü havalimanından Kınalı'ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde, İhsaniye viyadüğünün yapım çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Çatalca'da ise yolların geçeceği güzergah havadan çekilen görüntülerde belli oluyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:49
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Ankara
  5. Kuzey Marmara Otoyolu

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