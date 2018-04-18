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İstanbul trafiğini kilitleyen kazadan akıl almaz görüntüler!

İstanbul FSM Köprüsü Kavacık mevkiinde meydana gelen ve trafiğini kilitleyen kaza vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:09

FSM Köprüsü Kavacık mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olaydan hemen öncesinde duyarlı bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler ise yollarda yaşanan ve bir türlü önlenemeyen tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Köprüsü Kavacık mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahale ederken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

KAZA ÖNCESİ KAMERADA

İstanbul'u kilitleyen kazadan saniyeler öncesi ise vatandaş kamerasına yansıdı. hurriyet.com.tr'deki görüntülerde iki aracın aşırı süratli bir şekilde trafik güvenliğini tehlikeye atacak biçimde yarıştığı görülüyor.

Saniyeler sonra araçlardan birinin yoldaki araçlara çarparak kazaya sebep olduğu görülüyor.
Yarışan araçlardan koyu renkli olanı ise olay yerinden kaçıyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:09
  1. İstanbul
  2. Edirne
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