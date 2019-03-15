0553 313 94 23

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

15 Mart 2019 Cuma 15:31
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 16.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:31
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Fenerbahçe
  3. İstanbul
  4. maç
  5. trafik
  6. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    1. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    2. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    4. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    5. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    6. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    7. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    8. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    9. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    10. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    11. "Filistinlilerin kanının seçim..
    12. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    13. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    16. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    17. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    18. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    19. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    20. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    21. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    22. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    23. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    24. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    25. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    26. Çocukta öksürüğü önemseyin
    27. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    28. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    29. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    30. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!