0553 313 94 23

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

10 Mart 2019 Pazar 12:45
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Antalyaspor müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.00'den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:45
  1. Antalyaspor
  2. Galatasaray
  3. İstanbul
  4. maç
  5. trafik
  6. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu: “Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”
    1. Ekrem İmamoğlu: “Biz partizanlığı bu..
    2. Dr. Tahir Ateş “Bodrum’a tatile gelen..
    3. Kırmızı listedeydi! İlk kez görüntülendi
    4. Seçer: Rakiplerimizle aramızı açtık
    5. Başkan Gürkan, 5 yılını değerlendirdi
    6. Mobilyacılar MODEKO’dan memnun..
    7. Suriyeli kadınlar Esed rejiminin..
    8. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    9. Pakistan'da kaybolmuşlardı... Hepsinin..
    10. Metehan Demiryol Barselona’da yarışacak
    11. Giresunspor 12 maç sonra kazandı
    12. Damperi açık unutulan tır dehşet saçtı
    13. AK Parti’den Düvenci seçim bürosu açıldı
    14. İstanbul’da hedef 7 gün 24 saat..
    15. 125 TL alışverişe BMW 318i Sedan..
    16. Okullar Arası Teniste dereceye..
    17. Teknosa’dan ’Teknoloji Haftası’nda..
    18. Canan Karatay "Kilo verdirir" dedi ve..
    19. Kadınlar kendi takılarını kendileri..
    20. Çınar: Büyük emekle Yeşilyurt’u marka..
    21. Hamit Tuna vatandaşlara seslendi
    22. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası nefes..
    23. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    24. Malavi’de şiddetli fırtına ve..
    25. Engelli bireyler çinicilik öğreniyor
    26. Binali Yıldırım kesin konuştu!..
    27. Ayakkabı ihracatçıları Rusya’dan yeni..
    28. Türk doğaltaş sektörü Çin’den..
    29. İlkadım’da Cumhur İttifakı ruhu..
    30. E.Yeni Malatyaspor kötü gidişin nedeni..
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor