İstanbul trafiğine maç düzenlemesi Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, yarın saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.



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