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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Pınar Karşıyaka arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Pınar Karşıyaka arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 20.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.15'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
  1. Fenerbahçe
  2. Pınar Karşıyaka
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. trafik

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