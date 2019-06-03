0553 313 94 23

İstanbul trafiğinde sıra dışı Pazartesi manzarası havadan görüntülendi

Bayram tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine akın edince İstanbul trafiğinde Pazartesi gününün aksine görülmemiş manzaralar ortaya çıktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
İstanbul trafiğinde sıra dışı Pazartesi manzarası havadan görüntülendi

Bayram tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine akın edince İstanbul trafiğinde Pazartesi gününün aksine görülmemiş manzaralar ortaya çıktı. İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan ve sabahın ilk saatlerinden itibaren durma noktasında ilerleyen D100 karayolu Bostancı mevkisinde trafiğin sakin ve akıcı bir halde olması görenleri şaşırttı. İstanbul trafiğinin boş hali havadan görüntülendi.


Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı kentten ayrılarak tatil yerlerine ve memleketlerine gitti. Cuma günü okul çıkışı ve cumartesi günü LGS sonrası İstanbul’dan ayrılanların oluşturduğu yoğunluk, yerini sakinliğe bırakmış durumda. Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk nedeniyle sıkışan ve trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği D100 karayolu Bostancı mevkisi, belki de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Yol üzerindeki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olması ve trafiğin oldukça akıcı bir şekilde ilerlemesi, görenleri hayrete düşürüyor.


D100 karayolundaki trafiğin son durumu ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin her iki yönde de sorunsuz ilerlediği ve yoğunluğun yok denebilecek kadar az olduğu görülüyor.


Öte yandan saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde iki olarak kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.
    1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında..
    2. Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede..
    3. Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli..
    4. Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını..
    5. Fiyat artışları (4)
    6. Elazığ 3.1 ile sallandı
    7. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    8. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    9. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    10. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    11. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    12. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    13. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    14. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    15. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    16. İzmit Bayrama temiz girecek
    17. Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa..
    18. Körfez’de “Mehtap Turları” başlıyor
    19. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    20. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    21. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    22. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    23. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    24. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    25. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    26. Ankara Kalesi’ne turist akını
    27. Asya borsaları
    28. "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi
    29. Perakende de satış beklentileri arttı
    30. (Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular