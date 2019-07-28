İstanbul trafiğinde çekilen görüntü pes dedirtti

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İstanbul traiğinde çekilen ve WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan bir görüntü adeta pes dedirtti. Yola çıkmadan önce aracının 4 haneli plakasının son hanesini kapatan sürücünün, yol boyunca yalnızca acil durumlarda kullanılan emniyet şeridinden ve EDS'lerden geçerek kuralları ihlal ettiği görüldü.

Vatandaştan büyük tepki

Aracındaki plakanın son hanesini kağıt ve peçete türü bir cisimle kapattığı görülen sürücünün yol boyunca kuralları ihlal ettiği belirtilirken, ihlaller nedeniyle kesilen cezaların da bir diğer araç sürücüsüne yıkmak istendiği tespit edildi.

Olay anının fotoğrafını çekerek ihbar hattımıza ulaştıran duyarlı vatandaş, uyanık sürücüye tepki göstererek, "Yazık değil mi 404’lü plakalının sahibi arkadaşa, bütün yol emniyet şeridinden gidip EDS’lerden ve TEM gişelerinden geçti. Şimdi bu 404’lü araca bir ceza gelecek. O sırada orada olmadığını gariban ispatlamak zorunda" ifadelerini kullandı.