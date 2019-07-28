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İstanbul trafiğinde çekilen görüntü pes dedirtti

İstanbul trafiğinde çekilen bir görüntü vatandaşları çileden çıkarttı. Aracının plakasının son hanesini kapatan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücü alacağı para cezasını bir başkasına yıkmaya çalıştı.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:49
İstanbul trafiğinde çekilen görüntü pes dedirtti

 yeniakit.com.tr 

İstanbul traiğinde çekilen ve WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan bir görüntü adeta pes dedirtti. Yola çıkmadan önce aracının 4 haneli plakasının son hanesini kapatan sürücünün, yol boyunca yalnızca acil durumlarda kullanılan emniyet şeridinden ve EDS'lerden geçerek kuralları ihlal ettiği görüldü.

Vatandaştan büyük tepki

Aracındaki plakanın son hanesini kağıt ve peçete türü bir cisimle kapattığı görülen sürücünün yol boyunca kuralları ihlal ettiği belirtilirken, ihlaller nedeniyle kesilen cezaların da bir diğer araç sürücüsüne yıkmak istendiği tespit edildi.

Olay anının fotoğrafını çekerek ihbar hattımıza ulaştıran duyarlı vatandaş, uyanık sürücüye tepki göstererek, "Yazık değil mi 404’lü plakalının sahibi arkadaşa, bütün yol emniyet şeridinden gidip EDS’lerden ve TEM gişelerinden geçti. Şimdi bu 404’lü araca bir ceza gelecek. O sırada orada olmadığını gariban ispatlamak zorunda" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:49
  1. İstanbul
  2. trafik cezası

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