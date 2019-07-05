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İstanbul Ticaret ÜniversitesindenTürkiye Katma Değer Endeksi Raporu

Türkiye Katma Değer Endeksi Projesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Türkiye İtibar Akademisi işbirliği ile hayata geçiriliyor

05 Temmuz 2019 Cuma 11:04
İstanbul Ticaret ÜniversitesindenTürkiye Katma Değer Endeksi Raporu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniverstesi, her yıl Türkiye Katma Değer Endeksi Raporunu açıklayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Türkiye İtibar Akademisi arasında Türkiye’nin katma değer endeksini belirlemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Bağımsız denetimden geçen veya halka açık şirketlerin ülke ekonomisine sağladıkları katma değeri kamuoyu nezdinde bilinirliğini ortaya çıkarmayı amaçlayan Türkiye Katma Değer Endeksi (KENDEKS) Projesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Türkiye İtibar Akademisi işbirliği ile hayata geçiriliyor.

İstanbul Ticaret Üniverstesi, her yıl Türkiye Katma Değer Endeksi Raporunu açıklayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin akademik raportör ve akademik denetçi olarak rol alacağı işbirliğinin imza töreni üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz ve Türk İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar’ın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, kurum ve şirketlerin ülke ekonomisine sağladığı katma değer ölçümlenecek. Üniversitenin İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de çözüm ortağı olarak rol alacağı KENDEKS raporu hazırlanırken, kıyaslamalar yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası gibi kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların açıklamış olduğu veriler de dikkate alınacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, KENDEKS raporunun her yıl açıklanacağını belirterek, "Üniversitemizin akademik denetiminde hazırlanıp kamuoyuna açıklanacak olan raporda, akademik raportör ve akademik denetçi kurum olarak yer alıyoruz. İlgili akademik birimlerimizin Türkiye İtibar Akademisi ile yapacağı çalışmalar neticesinde sektör birincileri ile Türkiye birincisini kamuoyu paylaşacağız. Yapılacak çalışmanın ana hedefi ise bağımsız denetimden geçen veya halka açık şirketlerin ülke ekonomisine sağladıkları katma değeri kamuoyu nezdinde bilinirliğini ortaya çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar da, 2010 yılından itibaren Türkiye İtibar Zirvesi ve Türkiye İtibar Endeksi gibi çok önemli projeleri ülkemize kazandırdıklarını aktardı. İtibar Atölyesi, İtibar Akademisi, İtibar Global PR Center ve İtibar Yayıncılık olarak Türk markalarının global arenada güçlü birer aktör olarak konumlanmasını hedefleyen çalışmalar yaptıklarını dile getiren Acar, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin akademik denetiminde yıllar önce başlattıklarını ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile devam ettirdikleri Türkiye İtibar Endeksi çalışmalarının ardından şimdi de KENDEKS projesine hayat vereceklerini bildirdi.

Acar, endeks ile kurum ve şirketlerin ülke ekonomisine katkılarını ölçümleyip kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Recep Ali Küçükçolak ise ilk raporun bu yılsonuna kadar kamuoyu ile paylaşmak için saha çalışmalarını başlattıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:04
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi

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