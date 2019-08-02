İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkiye’de bir ilke imza attı! Tacir sertifikalı öğrenci dönemi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ticaret Uygulama Okulları (TUYO) adındaki projeyi hayata geçirdi. TUYO ile başta İşletme Fakültesi’nde okuyan öğrenciler olmak üzere lisans öğrencilerinin tümüne Ticaret Uygulamaları ve Ticaret Yönetimi adı altında iki ders açıldı. Uygulamalı olan bu dersler sayesinde 37 öğrenci, ticareti sahada tüccarlardan öğrendi.

Ticaretin kalbinde ders

Ticaret Uygulamaları ve Ticaret Yönetimi derslerinin işlendiği saha, İstanbul’da ticaretin kalbinin attığı Tahtakale, Doğubank, Kapalıçarşı, Laleli, Perşembe Pazarı ve Mahmutpaşa olarak belirlendi. İstanbul Ticaret Odası’nın önemli katkıları ve yönlendirmeleri ile her bir ticaret merkezinde esnaf, kapılarını öğrencilere açtı. Ticaret Uygulama Okulları Projesi, Şubat 2019-Haziran 2019 arasında yürütüldü. Ticaret erbabının verdikleri derslerin yanı sıra öğrenciler belirlenen işyerlerinde fiilen görev yaptı.

Ticaret Uygulama Okulları Projesi kapsamındaki derslere katılan öğrencilerden 4. sınıfta olanlar mezuniyet diplomalarının yanı sıra TUYO Başarı Belgeleri’ni İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 2018-2019 dönemi mezuniyet töreninde aldılar.

2023’e kadar 500 öğrenci

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sabri Öz, Ticaret Uygulama Okulları Projesi ile gençlerin nasıl para kazanıldığını öğrenmelerinin amaçlandığını söyledi. Dr. Öz, şu bilgiyi verdi:

“İstanbul Ticaret Odası, Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) ile Mobil İletişim Aksesuarları İş Adamları Derneği (MOBASDER) gibi önemli kuruluşların mihmandarlığında, Zen gibi, Azunlar gibi saygın 27 kurumun desteği ile projeyi uygulamaya geçirdik. Projeye katılan ilk 37 öğrencimizden 36’sı Ticaret Uygulama Okulları’ndan mezun olarak sertifikalarını almaya hak kazandı” Dr. Öz, 2023’ün bahar ayına kadar TUYO’dan 500 öğrenciyi mezun etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Dr. Öz, “Böylelikle, sahada dillendirilen ‘Doğubank üniversitesi’, ‘Tahtakale üniversitesi’ gibi kavramların da içini bir anlamda doldurmuş olacağız” dedi.

Öğrenciler mutlu

Ahsenullah Ahsan

Tahtakale’de bir esnafta eğitimini başarı ile tamamlayan Ahsenullah Ahsan, Ticaret Uygulama Okulu (TUYO) sayesinde iş hayatına ilişkin gerekli bilgi ve tecrübeyi kazandırdığını belirtti ve şunları söyledi: “Farklı sektörlerde iş tecrübem olmasına rağmen, müşteri ile bu kadar iletişim içinde hiç olmamıştım. Müşteri iletişimlerinde bilginin yanı sıra tecrübenin de olması gerektiğini gördüm. Proje sayesinde müşterilerin bir ürün ile olan etkileşimini ve bu sırada sergiledikleri davranışlarını gözlemledim. Sahada çalışmanın en önemli etkisi ise gelecek ile ilgili hedeflerimi kararlı bir şekilde almamı sağlaması oldu.”

Ali Hünkar Gedik

Doğubank’ta TUYO derslerini alarak başarı ile tamamlayan Ali Hünkar Gedik ise, ‘insan’ tanıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Çalıştığımı gözlükçüde anladım ki insanların konuşmaya, anlatmaya, kendilerini dinleyecek insan bulmaya ihtiyaçları var. Tek başına bu dahi, insan ilişkilerinin ne denli önemli olduğuna dair fikir verdi ve beni düşünmeye itti. Bir insan ile ilgilenmek, bir konuyu okuyarak anlamaktan çok daha zor ve önemli. Doğubank’ta hayatın ta kendisi var.”

Melike Arslan

Kapalıçarşı’da bir kuyumcu esnafının yanında TUYO eğitimlerini alan Melike Arslan ise gözlemlerini şöyle anlattı: “İlk kez bir mülakata girmenin heyecanını tattım. Cevabını bilmediğim sorularda söz söyleme sanatının ne denli önemli olduğunu ve bu konuda oldukça başarılı olduğumu keşfettim. Özel sektörde kısa bir süreliğine de olsa, hem fırsatları hem de zorlukları gözlemledim. 4 yıldır öğrenmiş olduğum özellikle pazarlama-satış derslerindeki bilgilerimi kullanma fırsatı yakaladım.”