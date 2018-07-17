İstanbul Ticaret Odası üniversitesinin arkasında

“Doğal Olarak İş Dünyasının Üniversitesi” mesajının öne çıkarıldığı üniversitenin öğrencileri İTO desteği ile şu projelere katılabiliyor:

GİRİŞİMCİ KOÇLUĞU

İTO Komite Üyeleri ile öğrenciler bir araya getirilerek; Komite Üyeleri’nin girişimcilik bağlamında sahip oldukları tecrübe, yetenek ve birikimlerini öğrencilere aktarılmasını sağlayan proje olarak öne çıkıyor.

İHRACATA İLK ADIM PROJESİ

İTO tarafından firmaları ihracata teşvik amacıyla yapılan programa, ihracat alanında kariyer hedefleyen öğrenciler dahil ediliyor.

İTO FUAR TAKIMI PROJESİ

İTO’nun düzenlemiş olduğu yurtdışı fuarlarının tanıtımını yapmak amacıyla oluşturulan fuar takımı ayrıca öğrencilerin iş dünyasıyla bağlantı kurmasına vesile oluyor.

MECLİS-İ MUHABBET

Her ay İTO’nun ev sahipliğinde yapılan akşam yemeği organizasyonunda İTO Meclis Üyesi işadamları ile öğrenciler ve mezunlar bir araya geliyor.

YURTDIŞI FUARLARINA KATILIM

Yıl içerisinde bölüm bazında akademik başarı gösteren öğrenciler; yurtdışında gerçekleştirilen fuarlara İTO’nun ev sahipliğinde katılabiliyor.