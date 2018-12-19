0553 313 94 23

Uyarılar peş peşe gelmişti... İstanbul teyakkuzda... Ve başladı

Meteoroloji’den İstanbul’un bazı kesimleri için uyarı gelmişti. Beyoğlu Taksim’de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri'de de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 06:29
Uyarılar peş peşe gelmişti... İstanbul teyakkuzda... Ve başladı

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve rüzgara Taksim Meydanı’nda yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağmurun şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar kapalı yerlere kaçıştı.

Şemsiyeler kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, yanlarında taşıdıkları şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.

İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80’e çıktı.

Trafik yüzde 80'e çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Mesainin bitmesiyle birlikte yağış ve bazı bölgelerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80’e çıktığı görüldü.

Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Yağış ve fırtına

Meteoroloji, İstanbul'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.  

İstanbul Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda hazırlık yapan esnaflar, kapı önlerindeki ürünlerini dükkan içerisinde taşıdı.

Teyakkuza geçildi

Şiddetli fırtına için önlem alan esnaflar, akşam saatlerinden itibaren kuvveti hissedilen rüzgar ile birlikte teyakkuza geçti. Diğer yandan, bazı bölgelerde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken, seyyar satıcılar ise rüzgara karşı çaresiz kaldığı kameralara yansıdı.   

Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Recep silahtaroğlu Sokak üzerindeki bir binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri, çatının uçtuğu binada çalışma yapıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan Mudanya-Eminönü/Sirkeci 07.00 ve 09.30, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 08.30 ve 11.00, Mudanya-Armutlu (İhlas) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci 10.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı. 

İşletmenin bugün saat 20.00'ye kadar olan bazı seferleri de hava şartları nedeniyle iptal edilmişti. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:29
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. beyoğlu
  4. istanbul
  5. taksim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenlere 3600 ek gösterge son dakika artışı ne zaman?
    1. Öğretmenlere 3600 ek gösterge son..
    2. Madenciler AA'nın "Yılın..
    3. İzmir'de FETÖ operasyonu
    4. inventiv'den firmalara "Sızma Testi"..
    5. Sporda 2018 böyle geçti (12)
    6. Sporda 2018 böyle geçti (8)
    7. Sporda 2018 böyle geçti (9)
    8. Sporda 2018 böyle geçti (11)
    9. Sporda 2018 böyle geçti (7)
    10. Sporda 2018 böyle geçti (6)
    11. Sporda 2018 böyle geçti (10)
    12. Sporda 2018 böyle geçti (4)
    13. Sporda 2018 böyle geçti (5)
    14. Sporda 2018 böyle geçti (2)
    15. Sporda 2018 böyle geçti (1)
    16. Sporda 2018 böyle geçti (3)
    17. Minik eller kuşları yuvasız bırakmadı
    18. 7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü..
    19. Bakanlık açıkladı: 599'u trafikten men..
    20. Deniz Feneri'nden, Yemen'e insani yardım
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz