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İstanbul Tasarım Zirvesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de buradan sizlere vermek istiyorum. Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul-Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi, İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 13:59
İstanbul Tasarım Zirvesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul-Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi, İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi'nin açılışında, İstanbul'un tarihiyle ilgili bilgi veren Yıldırım, Marmaray'a başlamadan önce yapılan kazılarda İstanbul'un tarihiyle ilgili kalıntılara ulaşıldığını anlattı.

Yıldırım, "Eğer o kazıcı arkeologları kendi haline bıraksak Marmaray'ı yapamayacaktık. Kazıyorlar 10'uncu, 9'uncu, 8'inci asır. İstanbul, Marmaray'ı bekliyor... 5,5 yıl kazılarla İstanbul'un tarihini ve zenginliklerini ortaya çıkardık. Başlangıçta arkeologlara kızıyordum, ne yalan söyleyeyim. Sonradan yapılan işin çok güzel olduğunu gördük ve onlara hak verdik. Şimdi 35 bin civarında obje Yenikapı'da kurulacak çok güzel bir müzede sergilenecek. Bütün dünyanın ve İstanbulluların beğenisine orada sunacağız." diye konuştu.

İstanbul'un tasarım şehri olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul tasarım şehri. UNESCO tarafından 2017 tarafından kabul edilmiş. Tasarlamak, her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluşuyor. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeylerin de kötü şeylerin de hepsi insanın aklından çıkıyor. Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan, işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1994'te de ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğandır."

- "İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezi..."

Yıldırım, İstanbul'un dünyada bir marka şehir olması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Burada yaşayan milyonların bile farkında olamadığı bir unvanımız var. Burası bir tasarım şehri. Bunu UNESCO kararlaştırmış ve dünyada yaratıcı şehirler arasında 31 şehirden bir tanesi olarak belirlemiş. Bugün bu unvandan sonra ilk zirve yapılıyor. Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor. Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de buradan sizlere vermek istiyorum. Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul-Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz."

Üretilen her şeyin bir tasarımla vücut bulduğunu anlatan Yıldırım, "Etrafımıza bir bakalım... Gördüğümüz her şey bir tasarımın ürünü. Artık yanımızdan ayırmadığımız neredeyse yatağa da birlikte girdiğimiz cep telefonları var. Arkasına çevirip bakın ne diyor? Design in California, France, Turkey. Orada tasarlanmış. Ama orada üretilmek zorunda değil. Nerede daha ucuzsa, nerede daha ekonomikse orada üretiliyor." dedi.

Açılışta, ebru sanatçısı Garip Ay, Binali Yıldırım'a yaptığı ebruyu hediye etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:59
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