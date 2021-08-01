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Gündem İstanbul Tabipler Odası duyurdu: Üçüncü doz aşısını olan doktordan acı haber!
Gündem

İstanbul Tabipler Odası duyurdu: Üçüncü doz aşısını olan doktordan acı haber!

Üç doz aşı olan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali İnal, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:44:00 -
İstanbul Tabipler Odası duyurdu: Üçüncü doz aşısını olan doktordan acı haber!

İstanbul Tabipler Odası, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali İnal’ın vefat haberini duyurdu.

Dr. İnal’ın Covid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini duyuran İTO, şu mesajı yayınlandı:

"İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1977 yılı mezunlarından, Göz Hastalıkları uzmanı, Özel Başarı Hastanesi hekimlerinden üyemiz Dr. Ali İnal’ı COVID-19 sebebiyle 31 Temmuz 2021 tarihinde kaybettik. Acımız büyük.

Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz’’ denildi.

3. doz aşısını olmasına rağmen hayatını kaybetti

Ali İnal, iki doz koronavirüs aşısının ardından üçüncü doz aşısını da oldu. Lakin yine de Covid-19 virüsüne yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan İnal’ın hayata tutunamadığı bildirildi.

Kaynak: Ege Haber

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