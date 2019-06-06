İstanbul Şuhutlular Derneği’nde bayramlaşma merasimi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İstanbul Şuhutlular Derneği tarafından Şuhut Belediye Hisar Spor Lokali’nde bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İstanbul Şuhutlular Derneği tarafından Şuhut Belediye Hisar Spor Lokali’nde bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Bayramlaşma merasimine Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İstanbul Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli, Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Mehmet Abdioğulları, Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından İstanbul Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli’ye hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

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