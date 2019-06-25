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İstanbul, startup'ta dünyada ilk 10'da

Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli: - "Dünya çapında yarışmamıza başvuran 4 bin 500 startup arasında en iyi 500'e giren startup'ları inceledik. İlk 10 sıradaki Londra, Singapur, Boston ve San Francisco gibi şehirlerin arasında İstanbul'un 8. sırada yer aldığını gördük"- Hello Tomorrow'un uluslararası Deep Tech yarışması Hello Tomorrow Global Challenge, bu yıl 6'ncı kez Paris'te gerçekleştirilecek- 12-13 Mart 2020'da düzenlenecek yarışmaya başvurular, 13 Eylül 2019'a kadar kabul edilecek

25 Haziran 2019 Salı 11:00
İstanbul, startup'ta dünyada ilk 10'da

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Bilim, teknoloji ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan ve global bir girişim olan Hello Tomorrow'un Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli, "Hello Tomorrow Global Challenge" yarışmasına dünya çapında başvuran 4 bin 500 startup arasında en iyi 500 startup'ları incelediklerini, ilk 10 sıradaki Londra, Singapur, Boston ve San Francisco gibi şehirlerin arasında İstanbul'un 8. sırada yer aldığını gördüklerini söyledi.

Topalgökçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hello Tomorrow olarak Ar-Ge yapan kurumlar, üniversiteler ve teknoloji merkezleri ile dünya çapında büyük bir ekosistem kurduklarını bildirdi.

Türkiye'de çok genç bir girişimcilik ekosistemi olduğunu belirten Topalgökçeli, "Türkiye'de temel olarak iki kategoriden bahsedebiliriz. İlki, çoğunluğu dünyanın her yerinde olduğu gibi fiziki altyapı gerektirmeyen, var olan bir teknolojiyi kullanan ve tüketen girişimler... Bu, size hızlı bir geri dönüşüm sağlasa da biz bunu yeni bir inovasyon olarak göremeyiz. Bu startup'lardan da memnunuz ama bunlardan dolayı teknoloji üreten startup'lar radara giremiyor. Buradan teknoloji üreten bir ekosisteme geçmek istiyoruz. Bizim amacımız, bu durumu değiştirmek ve onların önlerindeki engelleri kaldırmak. Çünkü Türkiye’de çok kuvvetli bir altyapı olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "İstanbul'dan yeni fikirler çıkıyor"


Timur Topalgökçeli, İstanbul'un, teknoloji şirketleri için elverişli bir ortama sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya çapında yarışmamıza başvuran 4 bin 500 startup arasında en iyi 500'e giren startup'ları inceledik. İlk 10 sıradaki Londra, Singapur, Boston ve San Francisco gibi şehirlerin arasında İstanbul'un 8. sırada yer aldığını gördük. Bu demek değil ki, İstanbul 8. sırada yer alarak kendisinden geride ya da ileride olan şehirlerden daha iyi veya daha kötüdür. Bu demektir ki, buradan yeni fikirler çıkıyor. İstanbul, bir şehir olarak isteseniz de istemeseniz de sizi girişimci olmaya zorluyor. Bir mega şehir olarak hem yurt dışına giden hem de yurt dışından gelen çok fazla insana sahip. Bunun yanında çok önemli üniversite, Ar-Ge ve endüstri merkezlerinin de İstanbul'da olması bu şehre avantaj sağlıyor."


- Yangını büyümeden önleyen yalıtım sistemi


Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Topalgökçeli, Türkiye'deki startup şirketlerinden başarılı projeler çıktığına işaret ederek, "Yazılımsal olarak yapay zekada Türkiye'de çok başarılı işler var. Astım aletlerini geliştiren, kanser tedavisi üzerine çalışan startup'lar var. Bunların haricinde yeni materyallar üreten enstitü ve Ar-Ge merkezleri var. Örneğin, binalarda ve büyük yapılarda maksimum stres noktasında oluşabilecek kırıkları oluşmadan önce ölçen ve haber veren bir cihaz geliştirildi. Yangın olasılığı yüksek binalarda yeni bir yalıtım sistemi geliştiren bir startup var. Bu sistem, yangın ilk oluşmaya başladığında bir gaz oluşturuyor ve o gaz yangını büyümeden söndürüyor. Bunların hepsi Türk startup'lar..." şeklinde konuştu.


- Hello Tomorrow Global Challenge


Hello Tomorrow'un uluslararası Deep Tech yarışması "Hello Tomorrow Global Challenge", bu yıl 6'cı kez Paris'te gerçekleştirilecek.

12-13 Mart 2020'de düzenlenecek yarışmaya başvurular, 13 Eylül 2019'a kadar kabul edilecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:00
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