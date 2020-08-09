İstanbul sözleşmesi ve aile yapımız

İstanbul sözleşmesini imzalayanlar, Türkiye toplumunun bin yıllık aile kültürünü ve inançtan kaynaklanan aile harcını bir imzayla elinin tersiyle ittiği ve aile yapımızın içine bir bombanın yerleştirildiğinin farkında değiller. Bizim aile yapımızın inşası inancımızdan ve bin yıllık kültürümüzden kaynaklanan zengin bir kültür, güçlü bir devlet geleneğinden oluşturulmuştur. Bunun üzerinde güncelleme yapılabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve üniversitelerden oluşturulacak bir komisyonla aile yapımızı yeniden güncelleyerek, tüm dünyaya örnek teşkil edecek, inancımıza, kültürümüze uygun yaşanabilecek bir aile sözleşmesi toplumsal mutabakatla sağlanarak medeni kanunla güncelleyerek tüm dünya ülkelerine sağlıklı bir aile yapısının modelini oluşturmak çok mu zor? Bunun yapılması imkânsız ise Üniversiteleri kapatalım, Diyanetin kapısına kilit vuralım, eğer biz her şeyi kopyalayacaksak ve başka ülkelerin kültürünü kabul etmek onların boyunduruğunun altına girmek demektir. İşin gerçeği budur. Halkın %95’i Müslümandır diyoruz. Diğer taraftan imzaladığımız İstanbul sözleşmesi ise tüm bu değer yargılarımızı es geçmektedir ve elin tersiyle bir kenara itmektedir. Ancak ben şuna inanıyorum, işin ehli olmayan insanlara yetki verildiği zaman bir metnin altına imza atmakla büyük bir iş yapmış gibi görünürler ve batı dostlarına hoş görünmek çabası onların en büyük önceliği haline gelir. Ancak bugün dinimizle, tarihimizle barışık hale geldik. Özgüvenimizi kazandık, bizdeki tarih, kültür ve inançtan kaynaklanan devasa bir devlet geleneğimiz var. Bunun yanında devleti devlet yapan bir aile geleneğimiz var. İhtiyaç hissettiğimiz daha sağlıklı aile yapısını oluşturacak metinler güncellenerek, kültürümüze ve inancımıza uygun hale getirilerek medeni hukukumuz güncellenebilir. Daha sağlıklı bir aile temelleri bu şekilde atılabilir. Batı toplumu olarak bizi iyileştirmeye yönelik iyi niyetli şu ana kadar hiçbir davranışlarını görmedik.

Kendi cellatlarımıza kendimizi teslim edemeyiz. Üniversitelerimizde, Diyanetimizin Adalet Bakanlığımızın ve Üniversitedeki uzmanlar tarafından oluşturulacak bir komisyonca yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda yaşanabilir ve sürdürülebilir, bir aile politikasını oluşturulacak bir metni rahatlıkla çıkarabilirler. Bu çalışmayı yapacak ehil insanlarımız vardır. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla ve uygulamaya geçmesiyle aile yapımızda çatlaklar meydana gelmeye başladı. Boşanmalar ve cinayetler peş peşe işlenmeye başlandı. Adalet Bakanlığı, Türk Tarihi Kurumu, Diyanet ve Üniversite hocalarımızdan oluşturulacak komisyonla hem İstanbul sözleşmesi incelensin, zararlarını bize anlatsınlar ve kültürümüzden, zengin kaynaklarımızdan uygulanabilecek bir metni daha güzel bir şekilde hazırlayacağına inancım tamdır.