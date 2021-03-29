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Gündem "İstanbul Sözleşmesi" baskısına Gamze Özçelik'ten tokat gibi cevap
Gündem

"İstanbul Sözleşmesi" baskısına Gamze Özçelik'ten tokat gibi cevap

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından kendisine "İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımı neden yapmıyorsun?" diye soranlara tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:40:00 -
"İstanbul Sözleşmesi" baskısına Gamze Özçelik'ten tokat gibi cevap

Kendini yardım ve hayır işlerine adayan eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu. Özçelik, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadesine tokat gibi cevap verdi.

Uzun bir süredir adeta dünyayı dolaşarak mazlumlara yardım ulaştırmaya çalışan Gamze Özçelik kendisine "İstanbul Sözleşmesi" hakkında yorumunun sorulduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" etiketiyle açıklamada bulunmaması belli bir kesimin dikkatini çeken Gamze Özçelik bu merakı giderdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özçelik "'İstanbul sözleşmesi yaşatır' bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" dedi.

Türkiye fesat projesinden çekilmişti

Türkiye, LGBT lobisinin sığınağı haline gelen "İstanbul Sözleşmesi" adlı fesat projesinden ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

 

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