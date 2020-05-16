İstanbul sessiz... Yoğunluk yüzde 11'e düştü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen İstanbul'da yollar boş kaldı. İlde trafik yoğunluğu yüzde 11'e düştü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.
İstanbul'da trafik nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.
İHA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11'lere kadar düştü.