0553 313 94 23

İstanbul seçmeni Antalya’dan ayrılıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel Antalya genelindeki tesislerde bir boşluk yaşanacağını belirterek, "İptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 14:22
İstanbul seçmeni Antalya’dan ayrılıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel Antalya genelindeki tesislerde bir boşluk yaşanacağını belirterek, "İptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında" dedi.


İstanbul’da yapılacak 23 Haziran seçimleri yurtiçi tatilcilerin planlarını değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecekvatandaşlar, daha önceden yaptığı tatil rezervasyonlarını ya iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi. Turizmin başkenti Antalya’da da seçimlere yönelik hareketlilik yaşanıyor. 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler kapsamında halihazırda Antalya’da bulunan İstanbullu seçmenler de oy kullanmak üzere memleketlerine yola çıkmaya başladı.



"Tarih değişiklikleri oldu"


İç turizm sektöründe kısa vadeli bir hareketlik oluşturan seçime ilişkin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere her kesimden çok yüksek bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Atmaca, tüm Türkiye genelinde tatillerin büyük bir bölümünün ertelendiğini söyledi. 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel bir boşluk yaşanacağını belirten Atmaca, "Seçim sonrasında bütün akış hızla devam edecek. Seçimle ilgili iptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında. Tabi yerli turistimiz sadece İstanbullular olmadığı için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen diğer yerli turistlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bir boşluk yaşanacağı muhakkak ama tesisleri çok boş bırakacak kadar da olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise, "Özellikle İstanbul’da oy kullanacak seçmenlerin çoğu Antalya’yı boşalttı. İstanbul’da oy kullanmayan kitle tatilini yapmaya devam ediyor. Seçim bittikten sonra tekrar tatil rezervasyonları olacaktır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    1. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    2. AB Liderler Zirvesi
    3. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    4. Mısır, Müslümanların girişini..
    5. Emekli bekçiye polisten kaçak içki..
    6. Elazığ'da çocuğun silahla kazara..
    7. Artroskopi yöntemi ile büyük başarı
    8. Şehit Padişah Sultan Murad..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    11. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    12. TCMB döviz kurları
    13. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    14. Bakan Varank, İstanbul'da
    15. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    16. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    17. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    18. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    19. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    21. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    22. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    23. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    24. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    25. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    26. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    27. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    28. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    29. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    30. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!