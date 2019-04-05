İstanbul seçimlerini Binali Yıldırım mı kazandı? Oy sayımında son dakika

Oy sayım sonuçları İstanbul. İstanbul’da geçersiz oyların sayısında son durumu merak eden İstanbullular İstanbul oy sayım sonuçları ne oldu? Binali Yıldırım önemi geçti? Geçersiz oy sayım sonuçları son dakika ne? Sorusunun cevabını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul’da sayımları devam eden geçersiz oylara ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı an itibarıyla 13 bin 969'dur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimiyle ilgili 'süreçte AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969'dur' dedi. Yavuz AK Parti ile CHP arasındaki farkın ise 18 binin altına indiğini açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimiyle ilgili 'süreçte AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969'dur' dedi. Yavuz AK Parti ile CHP arasındaki farkın ise 18 binin altına indiğini açıkladı.

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Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayım talebini reddetmiş, İstanbul İl Seçim Kurulu, 4 Nisan'da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun bu kararını kaldırmıştı. CHP, İl Seçim Kurulu kararının durdurulması talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Beyoğlu'ndaki geçersiz oylara ilişkin sayım işlemleri devam edecek.

Sancaktepe seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu, sadece ilçe belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarını yeniden saymıştı. AK Parti, Sancaktepe'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliğine ait oy pusulalarının da sayılması talebiyle YSK'ye başvurdu. Kurul, Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulunun uygulamasında kanunsuzluk bulunmadığından talebi reddetti.

Çekmeköy'de ise AK Parti'nin itirazı üzerine, geçerli ve geçersiz tüm oyların sayımına başlanmıştı. Ancak İlçe Seçim kurullarının itiraz üzerine karar vermesi için yasa gereği verilen süre dolmak üzere olduğundan yapılacak işlem hakkında Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı YSK'ye görüş sordu. YSK, sayım döküm işlemlerinin aralıksız ve açık olarak gerçekleştirilmesine, sayım döküm işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için ilçe seçim kurulunca yeterli personelin görevlendirilmesine ve sayım döküm işlemlerinde adayların, siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin hazır bulunabileceğine karar verdi.

İstanbul geçersiz oy sayım sonuçları son dakika

Esenler

150 sandıkta geçersiz oylar sayıldı AK Parti'ye 58, Chp 17 oy yazıldı. Sayım verileren aranın ardından 12.00'da devam edecek.

Esenyurt

Geçersiz oyların olduğu 560 sandıkta sayım yapıldı, AK Parti'ye 125, CHP'ye 71 CHP oy eklendi. Sayım devam ediyor.

Beykoz

İlçedeki 550 sandıkta yeniden yapılan sayımda AK Parti hanesine 152 oy yazılırken, İmamoğlu'nun hanesine de 74 oy eklendi. Sayım bitti

Fatih

Fatih'te geçersiz oy sayımı tamamlandı. Ancak AK Parti bu sonuçlara da itiraz etti. Yeniden sayım gündemde. Açılan 838 sandıkta AK Parti'ye 250, CHP'ye 78 oy ilave edildi.

Kartal

İstanbul Kartal'da yeniden sayılan sandıklarda, AK Parti'ye fazladan 30 oy yazıldığı tespit edildi. Yanlışlık düzeltildi; Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı.

Arnavutköy

Sayımı iptal edilen Arnavutköy'de maddi kusur sebebiyle 1221 oy AK Parti'ye geçti. CHP'den ise 535 oy eksildi..

Bakırköy

İtirazlar sonuçlandı... AK Parti'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi.

Bağcılar

Bağcılar'da yapılan itiraz sonucu 1533 oy AK Parti'ye 232 oy CHP'ye eklendi.

Bayrampaşa

197 sandıkta geçersiz oyların sayımı bitti. Bu sayım sonucu AK Parti'nin 64, CHP'nin ise 20 oyu geçerli hale geldi.

Ümraniye

Toplam sandık sayısı 1424. Toplam geçersiz oy sayısı, 12366. Geçersiz oylarının tekrar sayımına karar verilen sandık sayısı 922. Sonuç: AK Parti'nin oyu 252 artarken CHP'nin oyu 66 adet arttı. Ümraniye'de sayım işlemleri devam ediyor. Öğlen saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Sarıyer

Sarıyer'de yeniden sayılan 211 sandıkta AK Parti'ye 56, CHP'ye 15 oy eklendi

Başakşehir

Yeniden sayılan 207 sandıkta AK Parti'nin oyları 57 adet artarken CHP oylarında 24 adet artış oldu.