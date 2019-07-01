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İstanbul seçimlerine bir başka açıdan bakış

Gazetemiz okurlarından Yakup Oruk, "İstanbul seçimlerine bir başka açıdan bakış" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:09
İstanbul seçimlerine bir başka açıdan bakış

Yakup Oruk/Simav

Dünyanın cılkı çıktı. İnsanlar akıl - mantık - bilim - hikmet .vs... gibi değerler ile hareket etmiyorlar; başka operatörlerin yönlendirmeleri ile davranıyorlar.

1)Dünyanın süper gücü(!) 320 milyon nüfuslu emperyalist Amerika, seçim yapıyor. Adı - sanı emlâk patronu, mal - mülk zengini, kumarhane de işletmiş Trump gibi bir adam; rakibinden 2 milyon 500 bin daha az oy almasına rağmen; kovboy devletine başkan seçiliyor. Netice ortada. Züccaciye dükkanına giren fil ne yaparsa, aynısı oluyor. Serbest piyasa putunu helva diye yiyor ve Ticaret Savaşı başlatıyor, sömürgen devletinin imzalı anlaşmalarını peçete yapıyor.

2)Demokrasiyi (!) kanlı ihtilâller ile insanların derilerine / postlarına saman doldurarak kuran (!) Fransa, cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. İlk turda Fransa’nın merkez partileri Cumhuriyetçiler % 19,90 - sosyalistler % 6,40 - bir başkası % 16 - partileşemeyen ırkçı Le Pen % 21,50 ve Emmanuel Macron’un Yürüyüş Hareketi % 23,80 oy alıyor. Sonuçta 2. turda partileşerek kurumsallaşmayı bile sağlayamayan Macron ile Le Pen yarışıyor. Netice olarak daha önce seçime katılımın % 75 ‘lerde olan Fransa’da, % 65 seçime katılanların % 65’inin oyu ile Macron Fransa Cumhurbaşkanı oldu. 2 yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı, kendisinden 15 / 25 yaş kadar büyük olan öğretmeni bir bayanla evli olan bu fino adam, Akdeniz’de dolaşıyor. Pist....

3)Karadeniz’den komşumuz Ukrayna’da geçen aylarda cumhurbaşkanlığı seçimi yaptı. Orada da ilk turda 5 aday yarıştı. % 30 oy ile Vladimir Zelenskiy ve eski başkan % 18 oy aldılar ve 2. tura kaldılar. İkinci turda da ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy % 72,5 oy alarak ülkesine cumhurbaşkanı seçildi. Evet okurlarım, imlâ hatası yok; doğru yazıyorum. Vladimir Zelenskiy adlı bir komedi ustası, şu anda Ukrayna’da seçilmiş devlet başkanı.

4) Bize - İstanbul’a, dünyanın başkentine gelirsek:

Geldim... 

Nasıl ABD’de halk Trump isimli sarı çiyanı başkan seçti ise; hangi saikler ile Fransa (bizden örnek = Ak Parti’den değil, CHP’den değil, HDP veya İyi Parti’den gelen) bir adamı cumhurbaşkanı seçti ise; az-çok bir devlet geleneği olan (Kırım / Tatar) Ukrayna hangi gerekçeler ile bir komedyeni kendine başkan seçti ise...  Aynı gerekçe - yöntem - sebep - duygu - yönlendirmeler - operasyonlar .vs... ile İstabullu da bunu seçmiştir. Yani diyorum ki, meselâ hiçbir tanınırlığı olmayan; emlâk krallığına aday Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye’de de -parti adayı olmaya bile gerek yok-; birisi meselâ İNSAN + TABİAT + KAİNAT BİRLİĞİ HAREKETİ diye bir grup oluşturarak aday olsa; az-buçuk ismi duyulmuş bir artist, entel-dantel, yutuber ..vs.. birisi gelse de Ekrem’in % 55 oyundan fazla rey alabilirdi.

NETİCE=

Dünya’nın cılkı çıkmış okurlar. Önceden Kenedi, Dö Gol, Helmut Kol .vs... gibi liderler dünyada sorunların çıkmasına engel olur, çıkan sorunları da olduğu yerde çözerlerdi. Ama bugünümüzün çeyrek akıllı, hırsı aklının üzerinde Turp, Makron gibi makam gücünü kullanan adamlar sebebi ile dünya iyi yöne gitmiyor. Ben, inancım gereği OLANDA HAYIR VARDIR; diyorum. Bu kaosun da, sonu kutlu bir sevinç olacak bir doğumun sancıları olacağına inanıyorum.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:09
  1. İstanbul
  2. Yakup Oruk
  3. Dünyanın süper gücü
  4. emperyalist Amerika
  5. Trump
  6. Serbest piyasa
  7. Ticaret Savaşı
  8. Emmanuel Macron
  9. Le Pen
  10. Vladimir Zelenskiy
  11. Fransa
  12. Ak Parti
  13. HDP
  14. İyi Parti

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