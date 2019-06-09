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"İstanbul seçimlerinde Samsunlu hemşehrilerimiz belirleyici olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:- "İstanbul'da yaşayan 450 bin civarında Samsunlu hemşehrimizin 23 Haziran'da kararını hizmet sevdalısı adayımız Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanarak İstanbul'un daha da güzel olması için güçlü bir irade ortaya koyacaklarına gönülden inanıyoruz. İstanbul seçimlerinde Samsunlu hemşehrilerimiz belirleyici olacak"

09 Haziran 2019 Pazar 20:15
"İstanbul seçimlerinde Samsunlu hemşehrilerimiz belirleyici olacak"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İstanbul'da yaşayan 450 bin civarında Samsunlu hemşehrimizin 23 Haziran'da kararını hizmet sevdalısı adayımız Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanarak İstanbul'un daha da güzel olması için güçlü bir irade ortaya koyacaklarına gönülden inanıyoruz. İstanbul seçimlerinde Samsunlu hemşehrilerimiz belirleyici olacak." dedi.

Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketleri Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.

İstanbul'un 80 ilden vatandaşların yaşadığı bir şehir olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"İstanbul, Türkiye'nin özeti, 780 bin kilometrekarenin rengini içinde barındıran bir ebru olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da yaşayan 450 bin civarında Samsunlu hemşehrimizin 23 Haziran'da kararını hizmet ve icraatlardan, proje ve yatırımlardan, işinin ehli, hizmet sevdalısı adayımız Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanarak İstanbul'un daha da güzel olması için güçlü bir irade ortaya koyacaklarına gönülden inanıyoruz. İstanbul seçimlerinde Samsunlu hemşehrilerimiz belirleyici olacak."

İki gün boyunca hemşehrileriyle bir araya gelerek verimli, güzel ve anlamlı buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirten Karaaslan, "Gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürüyen kadrolarımıza duyduğu sevgi ve güveni görmekten memnuniyet duyduk. Bu inanç ve destek, 17 yıllık yürüyüşümüzün her adımında bizler için en önemli motivasyon kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 20:15
  1. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  2. Çiğdem Karaaslan
  3. İstanbul
  4. Samsun
  5. seçim

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